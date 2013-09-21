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«تغذية مدينة الملك سعود» تعزز مفهوم السلوك الغذائي

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«تغذية مدينة الملك سعود» تعزز مفهوم السلوك الغذائي «تغذية مدينة الملك سعود» تعزز مفهوم السلوك الغذائي

    ‏نظمت إدارة التغذية في مدينة الملك سعود الطبية والمركز الوطني للسكري التابع للجمعية لطب الأسرة والمجتمع.

فعالية تحت شعار (لنتحد معاً لمقاومة الأمراض.. بالغذاء الصحي) وذلك بمجمع غرناطة التجاري بمدينة الرياض حيث استهدفت الفعاليات اختيار العائلة الصحية والمصابين بالسكري واشتملت على العديد من أركان التغذية العلاجية والوقائية لرفع مستوى الوعي والسلوك الغذائي للمجتمع من خلال الاطلاع على المستجدات الحديثة في الغذاء والتغذية من قبل نخبة من أخصائيي وأخصائيات التغذية العلاجية والعامة وذلك بالتعريف بالأمراض المرتبطة بالتغذية ولتحقيق التواصل وتبادل الآراء بين المختصين في التغذية العلاجية وزوار المول والتأكيد على أهمية الغذاء والتغذية لصحة الأفراد، وقد تضمن المعرض توزيع عدد من الهدايا الرمزية للزوار المشاركين وكذلك تم اختيار العائلة الصحية الملتزمة غذائياً.

وتأتي تلك الفعالية في إطار الجهود الدائمة واستمراراً للنجاح الذي حققته مدينة

الملك سعود الطبية في الحملات التوعوية والتثقيفية واهتماماً بكافة شرائح المجتمع.

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