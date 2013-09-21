أحمد بن فهد بن سلمان يرعى حفل جائزة التميز في جمعية إنسان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) يوم الثلاثاء القادم حفل جائزة التميز الثالث بفندق الإنتركونتننتال عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأوضح مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف أن الحفل خصص لتكريم موظفي وموظفات الجمعية المتميزين لعام 1432 معرباً عن شكره لسمو رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية على تشريفه ورعايته للحفل الذي يعد أحد أوجه الدعم والتشجيع لمنسوبي الجمعية وأنشطتها.

وبين أن الجمعية استحدثت قبل خمسة أعوام جائزة إنسان للتميز بهدف قياس مستوى جودة أداء فروع موظفي الجمعية والسعي لبث روح التنافس الشريف بينهم كما أن هذه الجائزة هي احد الأساليب التي تقوم بها الإدارة العامة للإشراف ومتابعة برامج ونشاطات فروع الجمعية البالغ عددها ثلاثة عشر فروعاً في منطقه الرياض والعمل على تطوير أدائها بما يضمن توحيد إجراءات العمل والمساهمة في تقديم جودة شاملة للأيتام.

وأشار اليوسف إلى أن منح جائزة إنسان للتميز سواء للموظفين والموظفات أوللإدارات والأقسام والفروع يخضع لشروط ومعايير دقيقة تم تحديديها في لائحة خاصة لهذه الجائزة. وأضاف مدير عام الجمعية أن هذه الجائزة هي أحد أساليب تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين بالاضافة إلى ما تنفذه الجمعية من برامج عديدة منها برامج الاتصال الداخلي بين الموظفين وتبادل الزيارات بين الفروع وإقامة الملتقيات الشهرية، وتنفيذ الزيارة والرحلات حيث أثبتت هذه البرامج فعاليتها وانعكاساتها الإيجابية على عمل الجمعية.