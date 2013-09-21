وزير الصحة يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود بالرياض.. اليوم

تحت رعاية مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونيابة عنه - حفظه الله - يفتتح اليوم وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة في فندق ريتز كارلتون بالرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأعرب د. الربيعة عن عظيم شكره وامتنانه للمقام السامي الكريم لرعايته لهذا المؤتمر مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تجسد حرصه - يحفظه الله - واهتمامه المتواصل بالقطاع الصحي، مثمناً الدعم الكريم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للخدمات الصحية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ورحب بجميع المشاركين في المؤتمر من أصحاب الوزراء ورؤساء الوفود والخبراء والاستشاريين العالميين، وأعرب عن شكره لهم على تفضلهم بتلبية الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، سائلاً الله العلي القدير أن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق وتدعم الجهود الوطنية والدولية في مجال طب الحشود وحماية الشعوب من الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم بإذن الله.

من جهته، أوضح نائب وزير الصحة للشؤون الصحية د. منصور بن ناصر الحواسي أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة في المملكة لمواجهة أي مستجدات أو طوارئ صحية قد تحدث – لا سمح الله – أثناء التجمعات والحشود، ومن ذلك موسما الحج والعمرة الذي يشهده ملايين من الناس في وقت واحد وفي مكان واحد، والوصول لنتائج تحمي المجتمع السعودي والمجتمع الدولي بأسره.

وفي ذات السياق قال نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير د. محمد بن حمزة خشيم إن تنظيم الوزارة لهذا المؤتمر يأتي من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقها، وبناء على توجيهات المقام السامي الكريم بتوفير سبل الرعاية الصحية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، حيث سيشارك في هذا المؤتمر خبراء دوليون ومختصون من المنظمات الدولية والدول الغربية، مؤكداً أن جهود الوزارة في نشاط مستمر لتطوير برامجها الصحية الوقائية والعلاجية.

إلى ذلك أبان وكيل الوزارة للصحة العامة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر د. زياد ميمش، أن المؤتمر سيركز في العديد من جلساته وأوراق عمله على بحث ومناقشة آخر المستجدات حول فيروس (الكورونا) الجديد (MERS-Cov) وكيفية مواجهته والحد من انتشاره وتطوير طرق علاجه خلال موسم الحج والعمرة، ومستجدات الفيروس محليا ودوليا، إضافة إلى العديد من المحاور التي تثري أهداف المؤتمر.. لافتا إلى أن المؤتمر تم اعتماده ب(20) ساعة تدريب من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن التسجيل مجاني لجميع المشاركين في المؤتمر. وأضاف د. ميمش أن المؤتمر يحظى بمشاركة 15 وزيراً للصحة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا وفرنسا وكوبا وكندا وتركيا وماليزيا وباكستان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى حضور رفيع المستوى من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية، وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأعضاء المجلس الاستشاري العالمي لوزارة الصحة وعدد من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على التجارب العلمية والعملية التي سبق التعامل معها في ظروف مشابهة، وبما يعزز زيادة فاعلية الإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها للتعامل مع التجمعات والحشود البشرية خلال مواسم العمرة والحج.

موضحاً أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض تجربة المملكة لموسم الحج كونها تجربة فريدة من نوعها على اعتبار أنها تدير أكثر من مليوني حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد مما جعلها مثالًا يحتذى به، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة للاستفادة من الخبراء العالميين والمختصين في المنظمات الدولية والدول الغربية، ويتيح تبادل الخبرات، وبالتالي تطوير البرامج الصحية في هذا المجال الحيوي.