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ثورة جديدة فى علاج الأورام بتحاليل خاصة حسب الخريطة الجينية للورم

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ثورة جديدة فى علاج الأورام بتحاليل خاصة حسب الخريطة الجينية للورم ثورة جديدة فى علاج الأورام بتحاليل خاصة حسب الخريطة الجينية للورم

توصل العلماء مؤخرًا فى مجال علاج الأورام فى العالم إلى طريقة جديدة فى علاج الأورام، فتكون بمثابة طفرة وثورة فى طرق العلاج الحديثة.

يقول الدكتور عمرو لطفى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إنه يتم علاج كل ورم بمختلف أعضاء الجسم، حسب التوصيات العالمية المحددة لأفضل نوع للعلاج، ولكن لسوء الحظ، وجد أن بعض المرضى لا يتم شفاؤهم بطريقة مثلى، رغم استخدام أفضل وأحدث أنواع العلاج.

وتوصل العلماء فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن كل ورم يختلف عن مثيلة من نفس النوع فى خارطته الجينية ومحتوى الحمض النووى الخاص به.
> فوجدت طريقة جديدة لعلاج الأورام فتفصيل نوع العلاج طبقًا لهذه التغيرات الجينية، فعندما يتم اكتشاف الورم يحلل جينيًا وطبقًا لنتيجة التحاليل يتم استنباط نوع العلاج المطلوب، وهذه التحاليل تعطينا فكرة جيدة عن نوع العلاج الكيماوى، الذى يستجيب له الورم ونسبة استجابته، وهى تحاليل جينية خاصة بالتركيب الحمض النووى، الذى يختلف من ورم لآخر تحت نفس النوع.

ويؤكد أنه قد أصبح هناك معامل متخصصة تجرى هذه التحاليل التى تحدد لك نوع العلاج، بحيث يكون الشفاء طبقًا لهذه الطفرات وسيلقى بحث كبير عن هذه الطريقة الجديدة فى العلاج فى المؤتمر الدولى للجمعية الأوروبية للأورام بأمستردام، والذى سيعقد بعد أسبوعين، حيث سيتم الإعلان عن هذا الاكتشاف الجديد وسبل تطبيقه على مستوى عالمى.

ويقول نحن بدورنا كأطباء أورام نسعى لاستقطاب هذه التقنية الحديثة، لتكون أحدث طرق العلاج فى .

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مصر 365

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