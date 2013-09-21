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زاهى حواس يلقى محاضرة لاعلاميين و برلمانيين ألمان بالاقصر نهاية الاسبوع

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زاهى حواس يلقى محاضرة لاعلاميين و برلمانيين ألمان بالاقصر نهاية الاسبوع زاهى حواس يلقى محاضرة لاعلاميين و برلمانيين ألمان بالاقصر نهاية الاسبوع

تستقبل محافظة الاقصرفى السابع والعشرين من شهر سبتمبرالجارى نهاية هذاالاسبوع مجموعة من الاعلاميين والكتاب والبرلمانيين الالمان الذين يأتون فى ضيافة وزارة السياحة والسفارة المصرية بألمانياوذلك فى زيارة تستمر عدة أيام الى لزيارة المعالم السياحية والاثرية بالاقصر.

وأكد  العميدحسنى حسين مفتش السياحة والاثار لمنطقة جنوب الصعيدانه سيتم تأمين الوفد الالمانى اثناء زيارته للاقصر وذلك باشراف اللواء عبدالرحيم حسان مساعدوزير الداخلية للسياحة والاثار، و تتضمن زيارة الوفد الاستماع الى محاضرة تاريخية من الدكتور زاهى حواس بأحد فنادق الاقصر الكبرى.

يذكرأن الوفد مكون من 40سائح ألمانى ينزلون على متن أحد البواخر السياحية ويغادرون الاقصر بعد قضاء عدة ايام متوجهين الى محافظة أسوان لقضاء عدة أيام هناك ثم المغادرة يوم 3من شهر اكتوبر المقبل.

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