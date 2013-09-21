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تنسيقية ماسبيرو ونقابة الاعلاميين بالشورى لمناقشة مواد الاعلام بالدستور غدا

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تنسيقية ماسبيرو ونقابة الاعلاميين بالشورى لمناقشة مواد الاعلام بالدستور غدا تنسيقية ماسبيرو ونقابة الاعلاميين بالشورى لمناقشة مواد الاعلام بالدستور غدا

لجنة الخمسين لتعديل الدستور

اكد  عامر الوكيل المتحدث باسم تنسيقية ماسبيرو أن عدد من اعضاء نقابة الاعلاميين تحت التأسيس وتنسيقية ماسبيرو غدا سيقدمون رؤيتهم حول التعديلات الدستورية الخاصة بمواد الصحافة والاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون في جلسة الحوار الذي تقيمة لجنة الاستماع والحوار المجتمعي بلجنة ال50 لتعديل الدستور وذلك الساعه الواحدة ظهر الاحد بمجلس الشورى .

واضاف ان قلق مما تم اعلانه من قبل لجنة الخمسين بأنه قد تم بالفعل اقرار 90 % من المواد المقترحة من نقابة الصحفيين والتي يمثلها. ضياء رشوان وذلك قبل بدء الاستماع لهم وهو ما يؤدي الى علامة استفهام كبيره وهي انه لا بد من الالتزام بدقة تصريحات اللجنة لانهم اذا كانوا قد استقروا بالفعل على مواد الاعلام والصحافة فلماذا يستمعون الينا – علي حد قولة.
> وحذر الوكيل من تكرار سياسة الاخوان في الاستماع وعقد جلسات استعراضية ثم تنفيذ مخططاتهم للدستور الذي اصبح والحمد لله ماضيا بعد خروج ملايين الشعب المصري ضد سياسات الاخوان الاقصائية .
> واكد الوكيل انه وزملاؤه في تنسيقية ماسبيرو يصرون على وضع مادة في الدستور تنص على تحويل الاذاعة والتليفزيون الى هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية لتقدم اعلاما محترما يهتم بالمواطن المصري قبل الاهتمام بالمسئولين .

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