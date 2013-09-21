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وزير البحث العلمى المغربى سننتج أول محرك سيارة فى 2017

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وزير البحث العلمى المغربى سننتج أول محرك سيارة فى 2017 وزير البحث العلمى المغربى سننتج أول محرك سيارة فى 2017

قال الحسن الداودى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى المغربى، اليوم الجمعة، إن بلاده "ستنتج محرك سيارة لأول مرة بحلول العام 2017".

جاء ذلك فى تصريحات للداودى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، فى ختام أعمال المؤتمر الوزارى الأول لوزراء البحث العلمى بدول مجموعة "5+5"، والذى بدأت أعماله أمس الخميس.

وأضاف الوزير المغربى أن بلاده تهدف إلى رفع صادراتها من السيارات من 50 ألف سيارة منخفضة التكلفة فى العام حاليا إلى 400 ألف سيارة فى العام 2017 (وهى سيارت يتم استيرادها كقطع غيار من الخارج وتجميعها"، متوقعا الشروع فى إنتاج محركات سيارات بالمغرب محلية الصنع فى العام نفسه.

وتأسست مجموعة "5+5" بالعاصمة الإيطالية روما عام 1990، وتعمل تحت غطاء الاتحاد الأوروبى وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، والتنمية، والأمن فى المنطقة، وتضم خمس دول أوروبية هى: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربى الخمس، وهى الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا.

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