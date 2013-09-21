أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الشرطة تستعيد سيارة سرقها لصان بالإكراه في الشرقية

Google+ Print
الشرطة تستعيد سيارة سرقها لصان بالإكراه في الشرقية الشرطة تستعيد سيارة سرقها لصان بالإكراه في الشرقية

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي السبت 21-09-2013 00:39

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من ضبط لصين سرقا سيارة تحت تهديد السلاح، وطلبا من مالكها مبلغ 30 ألف جنيه فدية مقابل إعادتها.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد عمرو سويلم رئيس مباحث مركز شرطة مدينة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من المدعو هيثم محمد عبدالفتاح (30 عاما - طبيب بيطري - يقيم ببندر بلبيس)، باعتراض أشخاص مجهولين طريقه بناحية قرية منية سنتا بدائرة المركز، وسرقة سيارته رقم 4173 (ر م ط) ماركة تويوتا كورولا فضية اللون موديل 2007، ثم الفرار.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة هما حمادة علي موسى سليمان (30 عاما - خفير نظامي من قوة المركز)، وبشير كريم محمد شعبان (30 عاما - حداد كريتال)، يقيمان بالسعادات بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة الأول طبنجة صوت.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بسرقة السيارة بالاشتراك مع آخرين، وطلب فدية قدرها 30 ألف جنيه مقابل إعادتها، كما وتم ضبط السيارة بناحية مركز أبوحماد بإرشاد المتهمين، وجار تطوير مناقشتهما للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير المحضر رقم 28647 جنح المركز لسنة 2013، وجار العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل

الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار