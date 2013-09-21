الشرطة تستعيد سيارة سرقها لصان بالإكراه في الشرقية

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي السبت 21-09-2013 00:39

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من ضبط لصين سرقا سيارة تحت تهديد السلاح، وطلبا من مالكها مبلغ 30 ألف جنيه فدية مقابل إعادتها.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد عمرو سويلم رئيس مباحث مركز شرطة مدينة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من المدعو هيثم محمد عبدالفتاح (30 عاما - طبيب بيطري - يقيم ببندر بلبيس)، باعتراض أشخاص مجهولين طريقه بناحية قرية منية سنتا بدائرة المركز، وسرقة سيارته رقم 4173 (ر م ط) ماركة تويوتا كورولا فضية اللون موديل 2007، ثم الفرار.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة هما حمادة علي موسى سليمان (30 عاما - خفير نظامي من قوة المركز)، وبشير كريم محمد شعبان (30 عاما - حداد كريتال)، يقيمان بالسعادات بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة الأول طبنجة صوت.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بسرقة السيارة بالاشتراك مع آخرين، وطلب فدية قدرها 30 ألف جنيه مقابل إعادتها، كما وتم ضبط السيارة بناحية مركز أبوحماد بإرشاد المتهمين، وجار تطوير مناقشتهما للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير المحضر رقم 28647 جنح المركز لسنة 2013، وجار العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.