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الأمير Charles أكبر وريث للعرش في تاريخ بريطانيا

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الأمير Charles أكبر وريث للعرش في تاريخ بريطانيا الأمير Charles أكبر وريث للعرش في تاريخ بريطانيا

أصبح ولي العهد البريطاني، الأمير Charles، أكبر وريث ذكر للعرش في تاريخ بريطانيا، بعد أن أصبح عمره، يوم أمس الخميس، 64 عاماً و10 أشهر و4 أيام.
وأفادت صحيفة "ديلي اكسبريس" أنّ الأمير Charles، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 65 يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لا يزال لديه بعض الوقت قبل وراثة العرش.
مصادر ملكيّة أكّدت أن والدته، الملكة Elizabeth الثانية، البالغة من العمر 87 عاماً، ووالده الأمير Philip البالغ من العمر 92 عاماً، لا يخططان للتنحي عن واجباتهم العامّة.
ومن المقرر أن يمثل الأمير Charles والدته الملكة، للمرة الأولى في تاريخ العائلة الملكيّة، في قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الكومنولث التي تستضيفها سريلانكا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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