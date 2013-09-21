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لجان "بيت العيلة" بالإسماعيلية تكثف أعمالها واستمرار حملة "إحنا نعمر"

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لجان "بيت العيلة" بالإسماعيلية تكثف أعمالها واستمرار حملة "إحنا نعمر" لجان "بيت العيلة" بالإسماعيلية تكثف أعمالها واستمرار حملة "إحنا نعمر"

قال عادل عبد المنعم أمين اللجنة الإعلامية لبيت العيلة إن المهندس أحمد رشوان أمين بيت العيلة، عقد اجتماعا استعرض فيه السلبيات والإيجابيات التى تحدث بالبيت حيث إن الاجتماعات كانت قد توقفت لفترة نتيجة للأحداث الأمنية وفرض حظر التجول ووافق الجميع على أن يكون الاجتماع الأسبوعى هو يوم الأربعاء، وتشكيل لجنة تتولى العمل على تحديد طبيعة عمل البيت فى المرحلة القادمة وتوجه الحاضرون بالشكر لمكتب المؤمن للدعاية والإعلان على الجهد المبذول لإعادة لافته "ابتسم أنت" فى الإسماعيلية وتقرر تركيبها غدا فى نفس المكان الذى كانت عليه فى الفترة الماضية ووافق الحاضرون على تركيب لافتة أخرى بنفس العبارة على كوبرى الثلاثينى، وتتواصل مسيرة "احرق دمر وإحنا نعمر" حيث تبدأ من مسجد عمر بن الخطاب، واتفقت حكمت على مع الفنانين التشكيليين على البدء منذ بداية الأسبوع القادم فى رسم الجدران فى شارع السكة الحديد لتجميل سور السكة الحديد، كما تقدمت حكمت على بطلب لعمل لافتة تحمل اسم بيت العيلة ويضم آيات من القرآن ومن الإنجيل، وذلك على نفقتها الخاصة ويرفق به أيضا أهداف وأنشطة بيت العيلة.
> وطرح أسامة مرسى أن تقوم اللجنة الأدبية والثقافية ببدء نشاطها وتجميع الأدباء والشعراء بالإسماعيلية لتكون نواة ثقافية.

وفى نهاية الاجتماع أعلن الأمين العام عن إقامة ندوة تحمل اسم "فى حب الإسماعيلية" يحضرها ثلاثة محافظين سابقين، ورموز الإسماعيلية القدامى لتبادل الآراء والأفكار نحو إعادة الإسماعيلية لسحرها وجمالها
> تحدث مصطفى عامر عن ضرورة تشكيل اللجان النوعية وأن تجتمع اللجان بمفردها على أيام متتالية.

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