حركة "راقب-شارك-افضح" ترصد عجز 200 مدرس بإدارة سنورس

قام أحمد السنى مؤسس حركة "راقب-شارك-افضح" بالفيوم، بجولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية على مدار اليومين الماضيين، حيث رصد بعض المشكلات التى تواجه الحالة التعليمية، ومنها وجود عجز صارخ فى صفوف المدرسين يقدر بنحو 200 معلم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وكشف مؤسس الحركة عن سقطة إدارية متمثلة فى إسناد شرح مواد اللغة العربية والرياضيات إلى معلمين غير متخصصين لسد العجز بالمدارس.

وأوضح أحمد السنى أن العجز يتجلى بشكل كبير فى مدارس جرفس للتعليم الأساسى والبصير الابتدائية والجرمى الابتدائية ومنشأة بنى عثمان ومنشأة طنطاوى وسنورس.

وأشار مؤسس الحركة إلى أن مدراء المدارس أبدوا استياءهم من قرار وزير التربية والتعليم بشأن الإعفاء من الرسوم المدرسية، والتى كانت تصرف على الأنشطة المدرسية وكنترول الامتحانات واستقطاع جزء للتأمين الصحى على الطلبة والتأمين ضد الحوادث فضلاً عن الارتباك فى ميزانيات المدارس.