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بالأرقام .. ماذا يفقد سيتي بغياب سيلفا عن موقعة يونايتد؟

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بالأرقام .. ماذا يفقد سيتي بغياب سيلفا عن موقعة يونايتد؟ بالأرقام .. ماذا يفقد سيتي بغياب سيلفا عن موقعة يونايتد؟

يفقد مانشستر سيتي جهود جناحه الإسباني ديفيد سيلفا في مواجهة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويستضيف ملعب الإمارات دربي مانشستر يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري.

وأعلن مانويل بيللجريني أن سيلفا لن يلحق بالمباراة رغم عودته للتدريبات مؤخرا، بسبب عدم جاهزيته فنيا.

سيلفا شارك هذا الموسم في ثلاث مباريات للسيتزن في الدوري، ويغيابه يفقد سيتي الكثير.

فسيلفا سجل هذا الموسم هدفا، جاء في رباعية الفوز على نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية.

وصنع اللاعب الإسباني هدفا آخر في الخسارة من كارديف سيتي 3-2.

وسدد الجناح الأعسر الكرة بمعدل بلغ تسديدتين في المباراة الواحدة، ولا يتفوق عليه في هذه النسبة سوى إدين إدزيكو هداف الفريق.

سيلفا أيضا يمتلك نسبة تمرير صحيحة عالية تصل إلى 84,3%، وهو ما سيخسره سيتي في الدربي.

وفي غياب سيلفا، يبدو الأقرب اعتماد بيللجريني على سمير نصري مع فرناندينيو ويايا توريه وجيسوس نافاس في وسط الملعب.

فيما سيلعب الثنائي سيرجيو أجويرو وإدزيكو في الهجوم، وهي الطريقة التي اعتمد عليها المدرب التشيلي في الفوز على فيكتوريا بلزن 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

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