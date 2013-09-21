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العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن 150 سوريا وفلسطينيا

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العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن 150 سوريا وفلسطينيا العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن 150 سوريا وفلسطينيا

كتب : أ ش أ الجمعة 20-09-2013 22:51

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج عن 150 لاجئا فلسطينيا وسوريا احتجزتهم السلطات الثلاثاء الماضي بعدما كانوا متجهين على متن أحد القوارب إلى إيطاليا من سوريا.

وقالت المنظمة حسبما ذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم إن هؤلاء اللاجئين محتجزون داخل ، ومهددون بالترحيل مرة أخرى إلى سوريا، وألقت السلطات المصرية القبض على هؤلاء اللاجئين على أحد القوارب حيث كانوا متجهين إلى إيطاليا واحتجزتهم السلطات المصرية وأودعوهم داخل أحد أقسام الشرطة في مدينة الإسكندرية.

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