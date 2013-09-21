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«أبو عيطة»: وضع «الحد الأدنى» خطوة أولى على طريق «إعادة هيكلة الأجور»

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«أبو عيطة»: وضع «الحد الأدنى» خطوة أولى على طريق «إعادة هيكلة الأجور» «أبو عيطة»: وضع «الحد الأدنى» خطوة أولى على طريق «إعادة هيكلة الأجور»

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن وضع حد أدنى للأجور خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة الأجور.

وأوضح «أبو عيطة»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة، أنه صاحب شعار «حد أدنى للأجور للساكنين في القبور، وحد أقصى للأجور للساكنين في القصور».

وأضاف «أبو عيطة»: «عندما قمت للتحدث في قرار الحد الأقصى أكد الدكتور حازم الببلاوي أن الموضوع ستتم دراسته بعناية»، موضحًا أنه «يتم العمل على تفعيل قرار للحد الأقصى للأجور، وستتم إعادة هيكلة الأجور فى ولن نقف فقط عند قرار الحد الأدنى والأقصى».

وأوضح «أبو عيطة» أن «قانون العمل عرف الأجر بكل ما يحصل عليه العامل نقديًا أو عينيًا»، مشيرًا إلى أن «وضع حد أدنى للأجور خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة الأجور».

وتابع: «آخر زيادة طبقت كانت مبلغ 700 جنيه، وهو قرار لم يُفعل إلا لنحو 30% من العاملين، ونعمل تحت مظلة قانونية يجب تعديلها بالكامل».

وأكد أن «المستهدفين من قرار الحد الأدنى هم الأقل في الأجر، وصدور القرار جاء في ظروف اقتصادية سيئة للبلاد».

وأشار «أبو عيطة» إلى أن «هناك قرارات في الماضي عرفها الناس من الخطابات والإعلام، ولم يتم تفعيلها رسميًا».

ولفت إلى أن « اتخذت القرار فيما يتعلق بموظفيها العاملين في القطاع العام والأعمال».

 

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