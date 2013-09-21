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وزير الداخلية السعودى يعتمد خطة تضم 13 افتراضا للأخطار المحتملة بالحج

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وزير الداخلية السعودى يعتمد خطة تضم 13 افتراضا للأخطار المحتملة بالحج وزير الداخلية السعودى يعتمد خطة تضم 13 افتراضا للأخطار المحتملة بالحج

اعتمد وزير الداخلية السعودى رئيس لجنة الحج العليا، الأمير محمد بن نايف، الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدنى التى تحتوى على أكثر من 13 افتراضا للأخطار المحتملة فى الحج.

وقال مدير عام الدفاع المدنى، الفريق سعد بن عبد الله التويجرى، فى بيان له مساء الجمعة، إن "الخطة العامة للدفاع المدنى لمواجهة الطوارئ فى حج هذا العام تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين فى المشاعر المقدسة، وتوفير السلامة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث".

وأشار التويجرى إلى أن الخطة تتضمن استعدادات كاملة للتعامل مع أكثر من 13 افتراضا للأخطار المحتملة فى الحج، إضافة إلى أى أخطار محتملة تم استشرافها من خلال عمليات رصد وتحليل المخاطر.

وقال الفريق التويجرى، "إجراءات الدفاع المدنى هى مسئولية جماعية لا تقوم بها جهة بمفردها دون غيرها، وإنما هى أعمال مشتركة لمواجهة الحالات الطارئة، موضحا أن عدد الجهات المشاركة فى تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدنى فى الحج يبلغ أكثر من ثمانى عشر جهة".

وأضاف مدير عام الدفاع المدنى أن الإمكانات الكبيرة التى تقدمها المملكة سنويا لضيوف الرحمن خلال موسم الحج جعلت من إدارة هذا العدد الكبير من الحجاج، وتأمين سلامتهم نموذجا يحتذى به فى كثير من دول العالم، مؤكدا أن "الخطة استوعبت كافة المخاطر المرتبطة بالمشاريع الضخمة التى تنفذها الدولة بالعاصمة المقدسة وفى مقدمتها مشروع التوسعة الكبرى للمسجد الحرام".

وأضاف التويجرى أن الخطة تتضمن تكثيف برامج التوعية الوقائية ونشر ثقافة السلامة بين الحجاج.

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مصر 365