الاتحاد المصري للفيفا: مباراة غانا على استاد القاهرة أو برج العرب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى نظيره الدولي "الفيفا" يؤكد فيه إقامة مباريات الإياب من المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 على أحد ملعبي القاهرة أو برج العرب.

وأوقعت قرعة المرحلة النهائية الفراعنة في مواجهة غانا.

وستقام مباراة الذهاب يوم 15 أكتوبر المقبل في كوماسي بغانا، على أن يستضيف الفراعنة النجوم السوداء في مباراة الإياب خلال الفترة من 15إلى 19نوفمبر.

وطلب الفيفا تحديد موعد إقامة مباراة الإياب في موعد أقصاه يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أرسلنا إلى الفيفا يوم الجمعة نخبره أن المباراة ستقام على أحد ملعبي القاهرة أو برج العرب، وأن المفاوضات سارية مع الأمن المصري للاتفاق على ملعب منهما".

وتابع "وأوضحنا في الخطاب أن الاتحاد المصري لديه متسع من الوقت قبل مباراة الإياب لتحديد ملعب بعينه".