زكي يسن أسنانه بهدف في فوز السالمية بثلاثية

سجل عمرو زكي مهاجم السالمية هدفا لفريقه يوم الجمعة في الفوز على كاظمة 3-1 في الجولة الثالثة من الدوري الكويتي.

وعاد زكي مؤخرا لمنتخب مصر مسجلا هدفا في الفوز على غينيا 4-2 في الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات من تصفيات المونديال.

ويستعد الفراعنة لمواجهة غانا في المرحلة النهائية من التصفيات، وتستضيف كوماسي مباراة الذهاب يوم 15 أكتوبر المقبل.

وسجل زكي هدف فريقه الأول، قبل أن يضيف زملائه هدفين آخرين.

الهدف هو الثاني للبلدوزر هذا الموسم مع السالمية.

الفوز رفع رصيد السالمية إلى سبع نقاط في وصافة الدوري الكويتي، بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر.