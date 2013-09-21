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جائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز

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جائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز جائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز

انطلقت الأسبوع الماضي الدورة الثانية من جائزة الإمارات للأداء التربوي على أن يكون آخر موعد لاستلام الطلبات المشاركة يوم الأحد الموافق 20 ابريل المقبل، والتي تشمل 14 فئة مختلفة، والتي تهدف الى ضمان التحسين والتطوير المستمر في الأداء التعليمي والاداري.

هذه الجائزة التي تعد اضافة مهمة في مسيرة تطوير التعليم بكل مراحله والتي تحظى بدعم وافر من القيادة الرشيدة، وصولا الى مخرجات تعليم تواكب النهضة الحضارية والقفزات الكبيرة في النماء في الدولة.

للمشاركة في الجائزة عدة شروط هي:

 

أن يكون الموظف معينا على كادر وزارة التربية والتعليم وأن يكون قد مضى على انضمام الموظف أو للوزارة ستة أشهر على الأقل وبحد أقصى سنتان بما في ذلك فترة التجربة.

تقتصر المشاركة في هذه الدورة على المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم .

طريقة المشاركة:

ارسال تعميم للإدارات المركزية والمناطق التعليمية والمدارس بطلب ترشيح موظفين ممن تنطبق عليهم الشروط.

 

تسليم كشوف بأسماء المدارس والاشخاص الراغبين في المشاركة عن طريق الادارات والمناطق التعليمية.

 

وضع رابط للمشاركة على الموقع الالكتروني للوزارة والمناطق التعليمية

 

سيتم تشكيل لجنة مكونة من مختصين لدى جهات محايدة لتقييم طلبات الترشيح وفق المنهجية التي سيتم تعميمها خلال كل القنوات الالكترونية والمكتوبة وبإشراف ادارة التميز المؤسسي في وزارة التربية والتعليم.

 

سيتم تدريب جميع الموظفين الراغبين بالترشح ضمن دورات تدريبية متخصصة لشرح معايير الجائزة بالاستعانة بالخبرات الموجودة أو عن طريق الاستعانة ببيوت الخبرة.

 

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