101 وفاة في 891 حادثاً بدبي منذ بداية العام الجاري

كشف اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن أن الاحصائيات المرورية أكدت وقوع 891 حادثا مرورية في الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي ولغاية نهاية يوليو الماضي تسببت في وفاة 101 شخص فيما لم يتجاوز أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 55 حالة.

وقال :إن الانحراف المفاجيء تصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع وفيات بواقع 29 حالة وفاة و390 إصابة متفاوتة، يليه عدم التقدير لمستعملي الطريق بواقع 25 حالة وفاة و200 مصاب، مشيرا إلى أن خطأ عدم ترك مسافة كاملة جاء في المركز الثالث وتسبب في سقوط 14 وفاة وإصابة 267 شخصاً بإصابات متفاوتة في 286 حادثا، فيما وقع 159 حادثا بسبب القيادة تحت تأثير المسكرات وأدت إلى 7 وفيات 53 مصابا.

عدم الانتباه

وأشار إلى أن الدخول إلى الشارع قبل التأكد من خلوه تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 141، كما تسبب الإهمال وعدم الانتباه في حالتي وفاة وإصابة 41 بإصابات متفاوتة، وأسفرت حالات السير بعكس السير في وفاة شخصين وإصابة 22 ، فيما قتلت السرعة الزائدة أربعة أشخاص، وتسببت في أصابة 28 بإصابات مختلفة.

وأضاف :إن المركبات الخاصة تصدرت قائمة المركبات المتسببة في الحوادث بواقع 598 حادثا أدت إلى 66حالة وفاة وإصابة 1004 شخصا، و جاءت الدراجات النارية في المركز الثاني بواقع 62 حادثا أدت إلى إصابة 67 ووفاة شخصين، بينما مركبات الشحن الخفيفة أدت إلى وقوع 62 حادثا تسببت في وفاة تسعة أشخاص، وإصابة 87 بإصابات متفاوتة، أما سيارات الشحن الثقيلة فتسببت بوقوع 41 حادثا أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 56 .

وتابع : تسبب الباص الصغير "ميني باص" بوقوع 41 حادثا نتج عنها وفاة 9 أشخاص وإصابة 126، كما تسببت سيارات الأجرة العمومي بوقوع 43 حادثا نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 60، فيما نتج عن 23 حادثا لباصات النقل العام ذات العدد من الوفيات وحصدت حوادث الدراجات العادية حياة 3 أشخاص.

شوارع خطرة

ولفت الزفين إلى أخطر 10 شوارع في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الوفيات في شارع الشيخ محمد بن زايد 13 حالة يليه شارع الامارات بواقع 12 حالة وفاة وحل شارع الشيخ زايد ثالثا إذ بلغت حالات الوفيات المرورية فيه خلال السبعة أشهر الاولى 7 فيات و4 حالات في شارع دبي العين ومثلها في شارع الوصل، أما كل من منطقتي البرشاء وجبل علي الصناعية الاولى فشهدت 3 حالات وفاة لكل منهما وحالتي وفاة في كل من شارع الخيل والشيخ راشد ومنطقة القوز الصناعية.

وقال :إن الطرق السريعة بالامارة جاءت في صدارة تصنيف الشوارع التي وقع فيها وفيات مرورية خلال العام الحالي بواقع 32 حالة تلاها الشوارع غير المصنفة التي شهدت 23 وفاة و17 حالة وفاة في الطرق الشريانية ووقع في الطرق الحرة 12 وفاة و8 حالات وفاة على تقاطع اشارات و5 في الطرق المحلية و3 على طريق مجمع وحالة واحدة على تقاطع بلا إشارات.

وأوضح أن السائقين الذين تبلغ خبرتهم بالقيادة عاما تسببوا بوقوع 74حادثا اسفرت عن وفاة 12 شخصا وهو ذات العدد من الوفيات التي أوقعها السائقون ذوو الـ16 عاما خبرة بالقيادة، أما الذين تبلغ خبرتهم عامين فتسببوا بوفاة 11 شخصا في حين تسبب ذوو الخبرة لمدة 3 أعوام بوفاة 13 شخصا، في حين أوقع ذوو الخبرة التي تقل عن عام 4 وفيات ومثلهم ممن لا يحملون رخص قيادة و6 وفيات لاشخاص لم يبرزوا رخصهم .

شريحة عمرية

وقال : تسبب السائقون البالغة أعمارهم 50 فما فوق بوفاة 10 أشخاص تلاهم البالغة أعمارهم 44 عاما إذ تسببوا بوفاة 6 اشخاص و5 حالات وفاة ويتساوى معهم البالغة أعمارهم 32 عاما بينما تسبب البالغة أعمارهم 16 عاما بوقوع حالة وفاة واحدة، فيما لم يتسبب البالغة أعمارهم 17 بأي وفاة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور في دبي :إن الحوادث المرورية أوقعت 3 وفيات في الشريحة العمرية من سنة إلى 8 سنوات بينما جاء العدد الأكبر في الشريحة العمرية من سن الثامنة عشرة إلى 26 بواقع 34 وفاة تلاهم الشريحة العمرية من 27 إلى 35 حيث توفي منهم 23 شخصا، و15 حالة وفاة في أعمار من 36 إلى 44 ، و10 وفيات في الشريحة العمرية من 45 إلى 53 بينما توفي 5 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 54 إلى 62 عاما، و3 أشخاص أعمارهم بين 63 إلى 71 عاما، ولم تقع أية وفيات في الشريحة العمرية من 71 عاما وما فوق.

وتصدرت حوادث الاصطدام بوقوع أعلى نسبة وفيات بواقع 1052 حادثا اسفرت عن وفاة 40 شخصا جاء بعدها 206 حوادث دهس نتج عنها وفاة 27 شخصا و6 وفيات نتيجة 100 حادث تدهور.

778 للذكور و107 للإناث

أفاد اللواء الخبير المستشار مهندس محمد سيف الزفين بأن الذكور ارتكبوا 778 حادثا من إجمالي الحوادث المرورية التي شهدتها الامارة العام الحالي متسببين بوفاة 93 شخصا وإصابة 1279 بإصابات متفاوتة بينما ارتكبت الاناث 107 حوادث أدت إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 172.

وقال :5 حوادث قيدت ضد مجهولين لم تسفر عن وفيات لكنها أصابت 7 أشخاص بينهم واحد تعرض لاصابات متوسطة والبقية بسيطة.