ضاحي خلفان: تقديم خدمات وقائية ورعاية صحية وعلاجية للموظفين ضرورة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي أهمية تقديم خدمات وقائية ورعاية إنسانية صحية وعلاجية رفيعة المستوى لجميع الموظفين على حد السواء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في شرطة دبي.

جاء ذلك خلال اطلاعه في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العقيد الدكتور علي سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي ونائبه للشؤون الفنية والطبية، الدكتور مصطفى الشعراوي، على مشروع مركز تأهيل ومصحة طبية في نادي الضباط، بهدف تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للعاملين في شرطة دبي.

شرح مفصل

واستمع معاليه خلال اللقاء من الدكتور عبدالعظيم كامكار رئيس قسم العلاج الطبيعي إلى شرح مفصل عن أهمية دور العلاج الطبيعي في علاج الكثير من الأمراض والحالات. وقسم المشروع إلى 10 غرف علاج بالإضافة إلى صالات رياضية مخصصة للرجال وآخرى للنساء، لعلاج الأمراض الصدرية والتنفسية، والعلاج بالأوزون والعلاج بالإبر الصينية، ومصحة للاسترخاء تقدم فيها خدمات التدليك بالإضافة للعلاج بالتبريد "cryotherapy"، ومصحة للطب البديل تقدم الحجامة ومصحة لتخسيس الوزن، بالإضافة إلى غرف البخار وأحواض الجكوزي والعلاج المائي لتنشيط الدورة الدموية. كما سيشمل المشروع حوض سباحة يستخدم للتمارين المائية والتأهيل الطبي.