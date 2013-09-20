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توتي بعد التجديد: ديل بييرو لم يلق معاملة جيدة كالتي تلقيتها

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توتي بعد التجديد: ديل بييرو لم يلق معاملة جيدة كالتي تلقيتها توتي بعد التجديد: ديل بييرو لم يلق معاملة جيدة كالتي تلقيتها

روما، (إفي): جدد أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي عقده مع نادي العاصمة روما حتى عام 2016 ، ليقرر الاعتزال في سن الـ40 مع النادي الذي تربى فيه.

ووجه توتي الشكر لرئيس روما على تمسكه ببقائه، مشيرا الى أن إدارة "الذئاب" تصرفت بطريقة أفضل من تلك التي تصرفت بها إدارة يوفنتوس مع الأسطورة أليساندرو ديل بييرو، حيث تسببت في رحيله الى أستراليا.

وقال "الملك" خلال مؤتمر صحفي "إنني واثق أنه بإمكاننا القيام بأمور هامة خلال العامين المقبلين".

وعاد ليتحدث عن صديقه ديل بييرو "لم يلق معاملة جيدة كالتي تلقيتها، فقرر الرحيل الى أستراليا".

وبالحديث عن إمكانية عودته لمنتخب إيطاليا قبيل مونديال البرازيل 2014 بعد غياب طويل، علّق "في الحقيقة لا أفكر في هذا الأمر، أركز مع روما حاليا، لكن اذا فكروا في استدعائي سأكون جاهزا".

وصنع توتي أسطورته مع روما منذ أول مباراة لعبها عام 1993 ليتحول الى أبرز نجومه على مر التاريخ خلال 22 عاما بقميصه، حيث شارك في أكثر من 680 مباراة سجل فيها نحو 280 هدفا، وتوج بالدوري مرة والكأس مرتين والسوبر مرتين.

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