رئيس ريال: كاسياس الأفضل.. ورونالدو لاعب يظهر مرة كل قرن

مدريد، (إفي): أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الجمعة أن إيكر كاسياس هو "الحارس الأفضل في تاريخ إسبانيا".

وقدم بيريز الدعم لكاسياس بعد تعرضه للإصابة وفقدانه لمركزه الأساسي في الليجا في ظل تألق دييجو لوبيز، وذلك في مقابلة لقناة (لا سيكستا) التلفزيونية.

وقال بيريز "كلنا فخورون بكاسياس، إنه الحارس الأفضل في تاريخ إسبانيا، جميعنا نمر في حياتنا بلحظات جيدة وسيئة، لكن لا بد من مواصلة العمل".

ونفى رئيس النادي الملكي ما ورد على لسانه في الصحف الرياضية بأن "كاسياس هو القائد لكنه لا يساعد من حوله".

وفي سياق آخر علق على التصريحات المثيرة للجدل لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه التي تحدث فيها عن تلقي ريال مدريد لتمويل مستمر من بنك "بانكيا" لشراء صفقاته، وآخرها الصفقة القياسية للويلزي جاريث بيل.

وأوضح فلورنتينو "لم نطلب مالا من أحد، يعجبني بيكيه كشخص لذا لن أتحدث عنه بسوء، لقد أخطأ كما نخطئ جميعا"، مبديا سعادته بالقيمة التي يضيفها بيل للفريق.

وعن تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجعل راتبه الأغلى في العالم، قال "نفتخر بامتلاكنا لرونالدو، إنه لاعب لا يظهر الا مرة كل قرن، نحن محظوظون به، كما أننا سعداء بامتلاك أفضل العناصر الأجنبية مثل بيل، والمحلية مثل إيسكو وإياراميندي".

كما شدد على أن النجم الألماني ميسوت أوزيل هو الذي طلب الرحيل عن الميرينجي، مبينا "لقد أراد ذلك، تلقينا العرض وتحدثنا مع الجهاز الفني، هناك لاعبون آخرون أرادوا البقاء، لذا استمروا معنا، دي ماريا يضرب مثالا رائعا ونحن سعداء بوجوده".

ووجه بيريز نداءا لجماهير الريال بعدم توجيه صافرات الاستهجان ضد لاعبين مثل كريم بنزيمة ودييجو لوبيز وكاسياس، مطالبا بدعمهم والدفاع عن حقهم في التواجد بالتشكيل الأساسي.