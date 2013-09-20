كلاسيكو السعودية .. الهلال 5 - 2 اتحاد جدة

تمكن الهلال من الفوز بكلاسيكو السعودية بعد أن تغلب على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة كبيرة قوامها 5-2 في مباراة مثيرة ورائعة قدمها الفريقان وجمعتهما مساء الجمعة في الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وبدأت الإثارة سريعا بعد أن تصدى قائم الاتحاد لفرصة خطيرة من الهلال قبل أن يسجل فهد المولد هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 19 بعد أن استغل تمريرة رائعة من ليوناردو وضعته في مواجهة الصديري حارس الهلال والذي فشل في منع المولد من التسجيل.

ولكن عادل تياجو نيفيز النتيجة في الدقيقة 40 بعد أن سدد ضربة حرة قوية من على بعد 30 متر وقف مبروك زايد حارس الاتحاد لمشاهدتها، وفي الشوط الثاني وضع البرازيلي جوبسون الاتحاد في المقدمة مرة أخرى بتسدية قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وانتفض الهلال في الربع ساعة الأخيرة من المباراة إذ عادل الكوري تشو النتيجة بعد أن حول عرضية نيفيز برأسه في شباك مبروك زايد في الدقيقة 76 وأضاف المغربي هيرماش الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد أن انفرد بزايد قبل أن يضع الكرة من فوقه وحاول دفاع الاتحاد تشتيتها إلا أن الكرة تخطت خط المرمى.

وبعدها بدقيقة أضاف نيفيز الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد أن تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ وسدد بيسراه كرة فشل مبروك زايد في إبعادها، واختتم ناصر الشمراني أهداف الهلال في الدقيقة 88 بعد أن أنهى جملة رائعة بين لاعبي الهلال انتهت بكرة ساقطة من فوق مبروك زايد من سلمان الفرج ولكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن تجد رأس الشمراني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة إذ فاز في الأربع مباريات التي خاضهم في البطولة ومنفردا بالصدارة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الثالث.