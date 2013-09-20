"شرق دارفور" تطالب بسرعة وصول قوات حفظ الأمن إلى مناطق النزاع القبلى

طالبت ولاية شرق دارفور السودانية، بسرعة وصول قوات حفظ الأمن إلى مناطق النزاع بين قبيلتى "الرزيقات والمعاليا"، وذلك فى أعقاب تجدد الصراع الذى وقع بينهما خلال اليومين الماضيين، وراح ضحيته قتلى وجرحى من الطرفين.

وأوضح والى شرق دارفور بالإنابة، على آدم- فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية- اليوم الجمعة- أنه تم السيطرة على الوضع حاليا بمناطق النزاع القبلى، مشيرا إلى أن قبيلتى "المعاليا والرزيقات" أعلنتا التوقف الفورى عن الاقتتال، وقاموا بتحريك عدد من اللجان المجتمعية المشتركة لاحتواء خرق وثيقة وقف إطلاق النار الذى تم توقيعه بين الطرفين الشهر الماضى.

وأكد آدم أن وثيقة وقف إطلاق النار لم تنهر، وسوف تسخر كافة الإمكانات لاحتواء التفلتات التى أدت إلى خرقها وعدم السماح بتوسعتها.