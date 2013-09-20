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العراق ينفى احتجاز سبعة أعضاء من منظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة

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العراق ينفى احتجاز سبعة أعضاء من منظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة العراق ينفى احتجاز سبعة أعضاء من منظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة

نفى العراق أن يكون احتجز سبعة من أعضاء منظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة، فقدوا فى أعقاب عملية إطلاق نار على معسكرهم شمال بغداد مطلع الشهر الجارى.

وتتهم المنظمة العراقية باحتجازها سكان مخيم أشرف، وبأنها تخطط لترحيلهم إلى إيران ضد رغبتهم ونفى رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى احتجاز الأشخاص السبعة من على موقعه الإلكترونى اليوم الجمعة، وكرر فى بيانه مزاعم مسئولين عراقيين بأن القوات العراقية ليست وراء عملية إطلاق النار على المعسكر فى الأول من سبتمبر والتى أسفرت عن مقتل اثنين وخمسين عضوا من المنظمة.

وكان العراق قد تعهد بالتحقيق فى عملية القتل، وتسعى الحكومة العراقية إلى إعادة توطين أعضاء المنظمة فى دولة أخرى.

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مصر 365

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