وكالات إغاثة: المعارضة والحكومة فى سوريا تعرقلان المساعدات

قالت وكالات إغاثة اليوم الجمعة، إن عمال المساعدات يضطرون للتفاوض مع عدد متزايد من فصائل جماعات المعارضة لتنظيم توصيل المساعدات للمدنيين السوريين فى حين تواصل الحكومة منعهم من الوصول إلى كثير من المناطق الأمر الذى يعرقل عملهم بشدة.

وقال بيير كراينبول مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى أنحاء العالم إن نقل المساعدات من العاصمة إلى مدينة حلب الشمالية المقسمة على بعد 355 كيلومترا بطىء وصعب للغاية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى فى جنيف "عندما يسافر زملاؤنا من دمشق إلى حلب يمرون على ما بين 50 و60 نقطة تفتيش فى الطريق، علينا التعامل مع هذا."

وقال "هذا يضاعف عدد الأشخاص الذين يتعين علينا التحدث معهم على الأرض.. ينتمون لجماعات مختلفة من قوات مسلحة منظمة إلى جماعات غير حكومية ذات هيكل فضفاض وجماعات المعارضة.. ولكن بينها بالطبع جهات إجرامية."

ومضى كراينبول يقول إن المعارضة مجزأة إلى عدد كبير من الجماعات "وهناك جماعات متعددة وأحيانا حتى خلافات داخل نفس الجماعة.. ولذا يتعين التفاوض مع عدة فصائل داخل نفس الجماعة."