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انطلاق فعاليات مهرجان "الأقصى فى خطر" بأم الفحم

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انطلاق فعاليات مهرجان "الأقصى فى خطر" بأم الفحم انطلاق فعاليات مهرجان "الأقصى فى خطر" بأم الفحم

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان "الأقصى فى خطر" الثامن عشر الذى تنظمه الحركة الإسلامية فى الداخل على إستاد السلام بمدينة أم الفحم، بمشاركة الآلاف من جماهير "الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948" من الجليل والمثلث والنقب والقدس الشريف والمدن الساحلية.

وقد تضمن المهرجان خطابات لقيادات الحركة الإسلامية ورموز فلسطينية وفقرات فنية وأناشيد حماسية، ركزت حول قضية الأقصى والقدس والأوضاع العربية.
> وردد المشاركون فى المهرجان هتافات "بالروح والدم نفديك يا أقصى" تأكيدا منهم على نصرة المسجد الأقصى فى وجه مخططات التهويد الإسرائيلية.

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