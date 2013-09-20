هولاند: على فرنسا أن تخفض اعتمادها على النفط والغاز

قال الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، اليوم الجمعة، إنه ينبغى لفرنسا أن تسعى لخفض استهلاك الوقود الأحفورى بنسبة 30%، وأعلن عن خطط لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون بدءا من 2014 ومنح إعفاء ضريبى لأعمال العزل الحرارى للمنازل لمساعدة المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.

وقال هولاند- الذى انتخب العام الماضى متعهدا بإصلاحات شاملة للطاقة- إن هناك حاجة إلى خفض استخدام الوقود الأحفورى من المستويات الحالية للوفاء بهدف البلاد لخفض إجمالى استهلاك الطاقة إلى النصف بحلول 2050، وأبلغ مؤتمرا للطاقة فى باريس "يجب أن تقدم أوروبا القدوة".

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسى، جان مارك إيرو، تفاصيل بشأن المقترحات غدا السبت عندما يختتم المؤتمر الذى يستمر يومين بينما من المرجح أن يتم إدراج التفاصيل المالية فى مشروع قانون الميزانية الفرنسية، الذى سيقدم إلى البرلمان الأسبوع القادم.

وقال هولاند، إن فرنسا ستستحدث ضريبة على انبعاثات الكربون فى 2014 لكنه لم يؤكد تقارير لوسائل إعلام بأن الضريبة الجديدة قد تدر 500 مليون يورو العام القادم، وما يصل إلى 4 مليارات يورو فى 2016.

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