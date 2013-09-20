رئيس لجنة الدولة والمقومات الأساسية يؤكد أهمية التوافق على التعديلات الدستورية

كتب : أ ش أ الجمعة 20-09-2013 21:09

أكد المستشار محمد عبد السلام رئيس لجنة الدولة والمقومات الأساسية بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، أهمية التوافق على التعديلات الدستورية داخل لجنة الخمسين، معتبرا ذلك ضرورة لا بديل عنها.

وكشف المستشار عبد السلام، فى تصريح له اليوم، عن أن هناك وطنيين يعملون على إذابة الخلافات وأن رئيس الجمعية يعمل بحيادية وحكمة للوصول إلى التوافق اللازم حول الدستور.

وتوقع رئيس لجنة الدولة والمقومات الأساسية أنه إذا صدقت النوايا وتجاوزنا الخلافات فسيتم إعداد تعديلات دستورية تحوز رضاء معظم طوائف الشعب وتحقق آمالهم.

وأشار المستشار عبد السلام إلى أن لجنة المقومات بها تنوع كبير وأن المناقشات داخلها موضوعية وأعضاؤها يعملون بجهد كبير لإنجاز التعديلات بأفضل صورة.