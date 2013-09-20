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الجهاز الفني للمنتخب: نحلم بمواجهة غانا في استاد القاهرة

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الجهاز الفني للمنتخب: نحلم بمواجهة غانا في استاد القاهرة الجهاز الفني للمنتخب: نحلم بمواجهة غانا في استاد القاهرة

يحلم الجهاز الفني لمنتخب بإقامة مباراة العودة في الجولة الفاصلة أمام غانا على استاد القاهرة.

وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى لـFilGoal.com "نحلم بإقامة مباراة الإياب للجولة الفاصلة على استاد القاهرة".

وتابع "إقامة المباراة في القاهرة سيفرق معنا معنويا بشكل كبير، أجواء هذا الاستاد الأسطورية ستخدمنا كثيرا".

وتلتقي مصر مع غانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014 حيث يقام لقاء الإياب في كوماسي في الـ15 من أكتوبر ولقاء الإياب في مصر في منتصف نوفمبر.

وأكد عبد الفتاح أن الجهاز الفني سيصطحب 25 لاعبا إلى غانا تحسبا لأي إصابة طارئة يتعرض لها أي لاعب في الفريق هناك.

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فيديو اليوم السابع

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