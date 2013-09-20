أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

لطيفة توقع لشركة "وتري".. وألبومها يصدر نهاية العام

Google+ Print
لطيفة توقع لشركة "وتري".. وألبومها يصدر نهاية العام لطيفة توقع لشركة "وتري".. وألبومها يصدر نهاية العام

كتب : نجلاء أبوالنجا الجمعة 20-09-2013 17:27

وقّعت لطيفة، أمس، مع شركة "وتري" للإنتاج، وذلك في مكتب الشركة في بيروت، وحضر التعاقد غسان شرتوني، رئيس مجلس إدارة "غلافا هولدينغ"، والتي تعتبر شركتا "وتري" و"ميوزك إز ماي لايف" من الشركات التابعة لها.

وستوزع الشركة ألبوم لطيفة الجديد الذي سيصدر قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى كاتالوج "حقوق الديجيتال" الفنانة الكبيرة، عبر جميع وسائل التوزيع سواء في مراكز بيع "السي دي" أو عبر كل وسائل التوزيع الرقمي.

"وتري".. التي استحوذت على كاتالوج شركة "ميوزك ماستر" التي أقفلت أبوابها وغادرت عالم صناعة الموسيقى، ستعيد تسويق هذا الكاتالوج الذي يتضمّن 200 ألبوم لكبار المطربين في العالم العربي في جميع أنحاء العالم وعبر أحدث وسائل التوزيع الرقمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً