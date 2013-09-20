لطيفة توقع لشركة "وتري".. وألبومها يصدر نهاية العام

كتب : نجلاء أبوالنجا الجمعة 20-09-2013 17:27

وقّعت لطيفة، أمس، مع شركة "وتري" للإنتاج، وذلك في مكتب الشركة في بيروت، وحضر التعاقد غسان شرتوني، رئيس مجلس إدارة "غلافا هولدينغ"، والتي تعتبر شركتا "وتري" و"ميوزك إز ماي لايف" من الشركات التابعة لها.

وستوزع الشركة ألبوم لطيفة الجديد الذي سيصدر قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى كاتالوج "حقوق الديجيتال" الفنانة الكبيرة، عبر جميع وسائل التوزيع سواء في مراكز بيع "السي دي" أو عبر كل وسائل التوزيع الرقمي.

"وتري".. التي استحوذت على كاتالوج شركة "ميوزك ماستر" التي أقفلت أبوابها وغادرت عالم صناعة الموسيقى، ستعيد تسويق هذا الكاتالوج الذي يتضمّن 200 ألبوم لكبار المطربين في العالم العربي في جميع أنحاء العالم وعبر أحدث وسائل التوزيع الرقمي.