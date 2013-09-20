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بالصور| نسرين إمام في أشهر الحمل الأخيرة أثناء حضورها حفل زفاف محمد نور

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بالصور| نسرين إمام في أشهر الحمل الأخيرة أثناء حضورها حفل زفاف محمد نور بالصور| نسرين إمام في أشهر الحمل الأخيرة أثناء حضورها حفل زفاف محمد نور

كتب : هشام أمين الجمعة 20-09-2013 18:05

حضرت الفنانة نسرين إمام حفل عقد قران المطرب محمد نور على صديقتها هبة صلاح، وظهرت نسرين لأول مرة وهي في أشهر حملها الأخيرة.

يذكر أن المطرب محمد نور عقد قرانه هذا الأسبوع على هبة صلاح، في إطار عائلي وسرية تامة بعيدا عن وسائل الإعلام وعدسات الكاميرات في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، لأن هذا هو الزواج الثاني له، وغاب أصدقاء نور عن الحفل، ومنهم أعضاء فريق "واما" أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي، فيما حضر الحفل صديقات العروس من بينهن نسرين إمام والمطربة راندا حافظ.

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