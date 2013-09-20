"ديزني" تؤجل عرض Finding Dory إلى صيف 2016

تأجيل The Good Dinosaur إلى 2015

كتب : عمرو عز الدين منذ 25 دقيقة

قررت شركة "ديزني" للرسوم المتحركة تغيير مواعيد عرض ثلاثة من أكبر أفلامها القادمة، اثنين منها من الأفلام الرئيسية التي تنتجها شركة "بيكسار".

الفيلم الأول وهو Finding Dory، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Finding Nemo، وكان من المقرر عرضه في 2015، حيث تأجل إلى صيف 2016، أما الثاني فهو فيلم The Good Dinosaur، والذي تم تأجيل عرضه من 2014 إلى 2015، ليكون العام المقبل بلا أفلام خاصة بـ"بيكسار"، وأرجعت "ديزني" سبب تأجيل عرض الفيلم الأخير إلى تزامنه مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل، بالإضافة للمنافسة مع أفلام مثل Transformers 4 والجزء السابع من Fast and Furious.

كذلك فإن فيلم Maleficent للنجمة أنجلينا جولي، والذي يعد قصة فرعية تحكي خلفية الشخصية الشريرة الرئيسية من فيلم ديزني القديم The Sleeping Beauty، قد تم تقديم موعد عرضه من 2 يوليو 2014 إلى 30 مايو من نفس العام.