أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نور فرحات: “عنان” لن يحكم مصر

Google+ Print
نور فرحات: “عنان” لن يحكم مصر نور فرحات: “عنان” لن يحكم مصر

محمد نور فرحاتعلق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وعضو هيئة تدريس جامعة الزقازيق على إعلان الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق عن ترشحه على منصب رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة ، قائلا ” لن يحكم ” .

وأشار فرحات خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) قائلًا ” أعلن أن الدفاع عن الدولة المدنية من الأمن القومي المصري ” ، مضيفًا “ ولم يكن قادرًا ( ولا اقول راغبا ) في تنفيذ ما صرح به عندما كان في موقع المسئولية العليا ..واصم اذنيه عن كل النصائح وكل التحذيرات التى قالها المخلصون ” .

وأكد ” سلم البلاد لحكم الاخوان المسلمين عن غفلة او تواطؤ ، واليوم يعلن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية؛ لن يحكم مصر في المستقبل من أخفق في حكمها بالماضي ” .

فرحات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي