نور فرحات: “عنان” لن يحكم مصر

علق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وعضو هيئة تدريس جامعة الزقازيق على إعلان الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق عن ترشحه على منصب رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة ، قائلا ” لن يحكم مصر ” .

وأشار فرحات خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) قائلًا ” أعلن أن الدفاع عن الدولة المدنية من الأمن القومي المصري ” ، مضيفًا “ ولم يكن قادرًا ( ولا اقول راغبا ) في تنفيذ ما صرح به عندما كان في موقع المسئولية العليا ..واصم اذنيه عن كل النصائح وكل التحذيرات التى قالها المخلصون ” .

وأكد ” سلم البلاد لحكم الاخوان المسلمين عن غفلة او تواطؤ ، واليوم يعلن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية؛ لن يحكم مصر في المستقبل من أخفق في حكمها بالماضي ” .