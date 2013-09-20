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حزب مصر يعلن مشاركته في مؤتمر وزارة الشباب بالأسكندرية

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حزب مصر يعلن مشاركته في مؤتمر وزارة الشباب بالأسكندرية حزب مصر يعلن مشاركته في مؤتمر وزارة الشباب بالأسكندرية

صرح وليد عبد المنعم المتحدث الرسمى بحزب أن الحزب يشارك الان في مؤتمر شباب الاحزاب المقام بالاسكندرية والذي دعت إليه وزراة الشباب بحضور الوزير خالد عبدالعزيز في وجود العديد من القيادات الشبابية من مختلف الاحزاب وستستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام لمناقشة ملفات هامة .

وصرح وليد عبد المنعم ان الحزب يمثله في هذا المؤنمر مجموعة من قيادات الشبابية بالحزب على مستوي المحافظات .

هذا وسوف يستعرض شباب الحزب تجربة حزب مصر كنموذج لحزب مدنى يؤمن بمبدأ تمكين الشباب ويسعى لتحقيقه على ارض الواقع.

ومن الجدير بالذكر بأن حزب مصر من أوائل الاحزاب الحريصة على إعطاء الشباب الفرصة الكاملة لتولى مناصب قيادية داخل الحزب انطلاقا من ايمان الحزب الراسخ بمبدأ تمكين الشباب.

حيث تضم الهيئة العليا للحزب 12 قيادة شبابية منتخبة من القواعد الشبابية للحزب بالاضافة الى تولى الشباب لأمانات الشباب والتنظيم والعضوية والاعلام وكذلك المتحدث الرسمى للحزب .

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