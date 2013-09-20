الأمم المتحدة: لا يجوز ضياع الوقت فيما يتعلق بإتلاف السلاح الكيميائي السوري

أعلن مارتن نسيركي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن الأمين العام يدعو إلى عدم ضياع مزيد من الوقت فيما يتعلق بإتلاف السلاح الكيميائي السوري.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن نسيركي في تصريحات للصحفيين قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة على اتصال دائم مع الامين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، هو على يقين تام أنه سيتم اجتماع المنظمة في اقرب وقت من اجل تفكيك السلاح الكيماوي السوري .

وأوضح أن المفاوضات مع دمشق حول عودة المفتشين مستمرة من اجل عودتهم إلى سوريا لاستكمال التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد، وذكر أن الخبراء ينوون زيارة ثلاثة مواقع لهجمات مفترضة بالسلاح الكيميائي، هي شيخ مقصود وخان العسل بريف حلف وسراقب بريف إدلب.

وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أعلنت في وقت سابق اليوم انها اجتماعها حول سوريا المقرر الأحد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

أ ش أ