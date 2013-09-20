مدير الإدارة العامة للمرور: الداخلية استعدت لتأمين المدارس والجامعات

أكد مدير الادراة العامة للمرور اللواء مدحت فريطم أن وزارة الداخلية استعدت لتأمين جميع المدارس والجامعات بدءا من غد السبت .

وقال فريطم ـ في تصريح خاص لقناة “الحياة” اليوم الجمعة ـ إن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اعطى توجيهات لجميع مدراء الأمن لرفع درجة الاستعداد لتأمين جميع المدارس والجامعات حيث توجد دوريات من شرطة النجدة في جميع المناطق بجوار المدارس بالاضافة إلى وجود سيارات تأمين المدارس .

وكشف عن وجود غرفة عمليات في وزارة التربية والتعليم من أجل تنبيه النجدة في حالة وجود أية مشكلة ليتم الابلاغ عنها في أسرع وقت والتعامل معها ، وقال إن أعداد أفراد الشرطة ستتمكن من تغطية جميع المناطق .

> وأوضح أنه تم اعادة تشغيل أجهزة الرادارات على جميع الطرق ، لافتا إلى وجود مشروع حاليا على الطريق الدائري حيث توجد 24 كاميرة في 6 أماكن لالتقاط صورة لكل عربة نقل تسير يسار الطريق والعربات الملاكي التي تتجاوز السرعة المحددة .

وعن وجود باعة جائلين على الطريق الدائري قال فريطة إنه يتم التنسيق مع المحليات بالاضافة إلى شرطة المرافق التابعة لمدريات الامن للعمل من اجل ازالة الباعة الجائلين هناك ، وأشار إلى وجود لجنة بوزارة الداخلية تعمل حاليا على تطوير قانون المرور .

أ ش أ