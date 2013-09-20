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جمال عيد يهاجم وزير العدل ويتهمه بطرح مشروعات ضد الحريات

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جمال عيد يهاجم وزير العدل ويتهمه بطرح مشروعات ضد الحريات جمال عيد يهاجم وزير العدل ويتهمه بطرح مشروعات ضد الحريات
جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

هاجم الحقوقي جمال عيد مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان المستشار عادل عبد الحميد على تقديمه لـ 4 مشاريع قوانين ضد الحريات – على حد وصفه – ، قائلا “ هذا مستبد ” .

وذكر عيد خلال تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ” الحبس الاحتياطي ، توسيع مفهوم الارهاب ،  الضبطة القضائية ، ثم التظاهر ” ، متساءلاً “ هل يحق عليه لقب وزير العدل؟ ” .

وقال مدير مركز الشبكة “ بعد طوفان القوانين المستبدة التي يقترحها عادل عبدالحميد وزير العدل ، فإن من عين هذا الرجل أو دعم تعيينه كوزير عدل ، لايحب وضد حرية شعبها ” .جمال عيد

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