جمال عيد يهاجم وزير العدل ويتهمه بطرح مشروعات ضد الحريات

هاجم الحقوقي جمال عيد مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان المستشار عادل عبد الحميد على تقديمه لـ 4 مشاريع قوانين ضد الحريات – على حد وصفه – ، قائلا “ هذا مستبد ” .

وذكر عيد خلال تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ” الحبس الاحتياطي ، توسيع مفهوم الارهاب ، الضبطة القضائية ، ثم التظاهر ” ، متساءلاً “ هل يحق عليه لقب وزير العدل؟ ” .

وقال مدير مركز الشبكة “ بعد طوفان القوانين المستبدة التي يقترحها عادل عبدالحميد وزير العدل ، فإن من عين هذا الرجل أو دعم تعيينه كوزير عدل ، لايحب مصر وضد حرية شعبها ” .