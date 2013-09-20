عنان لأهالي مطروح: الوقت مبكر للحديث عن ترشحي للرئاسة وجئت للتعرف عليكم

نظم بعض أهالي مدينة الحمام بمطروح مؤتمرًا وحفل غداء اليوم الجمعة للفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق بحضور عدد كبير من عمد ومشايخ قبائل مطروح وغرب الإسكندرية والذي أكد خلال كلمته القصيرة للحضور أنه جاء للتعرف عليهم وأن الوقت مبكراً للحديث عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة .

كانت بعض أفراد إحدى عائلات مدينة الحمام قد وجهوا الدعوة لعمد ومشايخ وعواقل قبائل محافظة مطروح وغرب الإسكندرية لحضور المؤتمر الذي وصفوه بأنه تمهيد لترشح الفريق عنان لرئاسة الجمهورية .

وخلال المؤتمر رفض الفريق عنان الجلوس على المنصة التي كانت معدة له وأصر على الجلوس بين الحضور، وأكد خلال رده على سؤال أحد العمد أن المجلس العسكري دعم الرئيس المعزول محمد مرسي عقب فوزه لكنه لم يقدر المسئولية وانحاز إلى الإخوان بدلا من انحيازه للشعب .

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي حضره حوالي 2000 شخص مع عدم السماح للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية الحدث أو السماح بدخول كاميرات وكان الحرس الخاص بالفريق يمنع تصويره .

وأكد أحد منظمي المؤتمر أنه جاء بالتنسيق مع حملة ترشح الفريق سامي عنان للتمهيد لترشحه للرئاسة واكتساب مساحة شعبية من خلال التواجد بين المواطنين في الشارع.