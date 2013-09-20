طبيبة نساء وتوليد: الراحة خلال الحمل لا تمنع الولادة المبكرة

كثيرات من السيدات اللائى يعانين من بعض المشاكل خلال الحمل، كالشعور بالإجهاد المستمر أو عدم القدرة على تحمل العمل الدائم ينصحها الأطباء بضرورة ملازمة الفراش والراحة.

وقالت الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية نساء وتوليد، أن أكثر المشكلات التى تواجه أطباء النساء والتوليد عندما تكون امرأة حاملا وخاصة فى الحمل الأول وتعانى من مشكلات قد تكون نفسية أو لا علاج لها ننصحها دائما بالراحة والالتزام الفراش وتقليل الجهد، لكن هذا للأسف لا يمنع فى بعض الحالات من الولادة المبكرة.

وخاصة السيدات ممن يعانون من "قصر عنق الرحم" والتى تزداد فرصة الولادة المبكرة لدى هؤلاء حتى إذا التزمن الفراش والراحة التامة فذلك لن يؤثر بشىء.

وأكدت رحاب أن التزام السرير للسيدات الحوامل فى تلك الحالة ليس له أى تأثير نتيجة القلق والتوتر اللذين يصاحبان المريضة عند الراحة، لذلك يفضل عدم الالتزام الراحة الشديدة لفترات طويلة حتى لا تعانى المرأة من الآلام أخرى غير مرئية وهى الآلام نفسية قد تزيد من احتمالات حدوث الولادة المبكرة.

بالإضافة إلى أن الراحة الدائمة تسبب آلاما بالعظام وتيبسا بالمفاصل نتيجة الاسترخاء الدائم وعدم الحركة بجانب حدوث تجلد الدم وغيرها من المشكلات التى قد تعانى الحامل منها فى المستقبل، لذلك لا ننصح بالراحة التامة لبعض الحالات بل ننصحها بالحركة المعقولة.