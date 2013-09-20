وزير السياحة ينعى شهيد الواجب اللواء فراج.. ويؤكد: سننتصر على الإرهاب

نعى هشام زعزوع وزير السياحة شهيد الواجب الوطنى اللواء نبيل فراج الذى لقى حتفه على يد رصاصات الغدر صباح أمس، فى كرداسة أثناء تأدية عمله، متقدما بخالص التعازى إلى أسرة الشهيد وجميع قيادات وزارة الداخلية والشعب المصرى العظيم، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بوافر الرحمة والمغفرة.

واستنكر زعزوع فى تصريحات صحفية الحادث الإرهابى الذى استشهد فيه مساعد مدير أمن الجيزة، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر الآن من أحداث هو حرب للقضاء على الإرهاب والعودة بمصر إلى الاستقرار والأمان الكامل.

أكد الوزير على أن مصر سوف تنتصر على الإرهاب وتحقق الأمن والاستقرار للشعب المصرى عن طريق تنفيذ خارطة الطريق التى رسمها الشعب المصرى ويدعمها بكل إخلاص الجيش والشرطة.

وأكد زعزوع أن الدور الوطنى التى تقوم به القوات المسلحة والشرطة وما قدموه من تضحيات يدعونا جميعا لأن نكون يد واحدة ضد الإرهاب الغاشم إلى يستهدف أمن مصر.