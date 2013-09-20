مؤسس "كمل جميلك": لن نرضى بغير "السيسي" رئيسا.. و"عنان" سيدعمه إذا ترشح

رفاعي نصر الله: حملتنا مستمرة حتى لو ترشحت أي شخصية عسكرية مهما كان حجمها

كتب : محمد شنح منذ 12 دقيقة

قال المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك" لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، إن إعلان الفريق سامي عنان الترشح للرئاسة لن يؤثر على عمل الحملة، قائلا "حملتنا مستمرة حتى لو ترشحت أي شخصية عسكرية للرئاسة مهما كان حجمها".

وأكد مؤسس "كمل جميلك"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الحملة أصدرت بيانا صحفيا اليوم، أشارت فيه إلى أنها لن تدعم أي شخصية عسكرية أخرى للترشح للرئاسة غير الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حتى لوطلب الفريق السيسي نفسه ذلك".

الحملة تزداد شعبية يوما بعد يوم.. و 1200 متطوع بالحملة في اليومين

وأشار نصر الله إلى أن الحملة تزداد شعبية يوما بعد يوم، وانضم إليها خلال اليومين الماضيين 3 حملات أخرى تدعم ترشح "السيسي" للرئاسة، ومنها "مؤيد، وأبطال 73"، كما انضم إليها أكثر من 1200 متطوع في يومين، إضافة إلى انضمام شخصية عامة جديدة للحملة، وهي مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار.

وأضاف المستشار رفاعي نصر الله، أن إعلان الفريق "عنان" ترشحه للرئاسة لن يؤثر بأي شكل على حملة دعم السيسي ولا شعبيته، مؤكدا أنه على ثقة في حالة موافقة وزير الدفاع الحالي على الترشح للرئاسة، سيلتف حوله "عنان" وكافة المرشحين، قائلا "إذا أعلن السيسي ترشحه فإن عنان سيدعمه وسينسق معه وينسحب لصالحه بنسبة 100%".