إيمي تضع توأميها في أمريكا

3 أكتوبر المقبل تاريخ لن تنساه الفنّانة إيمي، بسبب الأيّام التي تقضيها بانتظار إكمالها شهر حملها التاسع، لتنعم باحتضان توأميها المنتظرَين، يوم 3 أكتوبر المقبل.

ومع قدوم التوأمين في هذا التاريخ، تكتمل عائلة إيمي في برج الميزان...فزوجها، الفنان اللبناني، غسان المولى، من مواليد برج الميزان، وابنها الأكبر يوسف المولى من برج الميزان أيضاً، فيما هي من مواليد برج الدلو.

وقد سافرت إيمي، منذ أشهر، إلى أمريكا، استعداداً لولادة توأميها، في نفس المستشفى التي ولد فيها شقيقهما الأكبر يوسف، ثمّ لتعود بعد ذلك إلى القاهرة، حيث تستأنف نشاطها الفنيّ مجدّداً، بعد مشاركتها الأخيرة في القصة الأولى من مسلسل "كان ياما كان"، والتي تحمل عنوان "أرواح أليفة". والقصة من تأليف ضياء دندش، ومن إنتاج شركة صوت القاهرة، ومن إخراج خالد بهجت، في ثاني تعاون بينهما، بعد مسلسل "الفنار".

وقدّمت إيمي ضمن أحداث القصّة دور صديقة "أليفة" التي تجسّد دورها الفنّانة نيرمين الفقي، وتقوم بإجراء عمليات غير شرعية للفتيات المخطئات، كما تقوم بمساعدتهنّ فى تربية الأطفال الذين أخذتهم من بعض النساء اللاتي لم تفلح في إجراء عمليات الإجهاض لهنّ.