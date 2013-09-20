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الدكالي يغني لنبذ التحرش

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الدكالي يغني لنبذ التحرش الدكالي يغني لنبذ التحرش

يعكف الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي حالياً على ترويج أغنيته الجديدة "Harcèlement"، التي يناهض فيها ظاهرة التحرش الجنسيّ؛ تلك الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة واستنهضت جلّ جمعيات المجتمع المدنيّ، فخرجت في عدة مسيرات ـ حسب الدكالي ـ دفاعاً عن كرامة الإنسان، ومناهضة لهذه الظاهرة، التي ينبغي نبذها ومحاربتها، بعدما أصبحت تقضّ مضجع المجتمع.
والمعروف أنّ المطرب الدكالي الذي يعدّ عميد الأغنية المغربية كان قد تمّ توشيحه مؤخّراً بالوسام الملكي، بمناسبة عيد العرش، بعدما حاز العديد من الجوائز، من ضمنها الجائزة الكبرى للإنسانيّة (الميدالية الذهبية)، فيما كرمه قداسة البابا الرابع بمنحه شهادة تقديرية.
وتتميز أغاني الدكالي بتنوّع مضامينها، وتجمع بين ما هو اجتماعيّ وعاطفيّ وإنسانيّ، ممّا جعل جميع أغانيه تلاقي انتشاراً كبيراً، وتظل خالدة في ذاكرة المستمع، ونذكر منها: "سوق البشرية" – موتير ناس" – "ثقب في الفضاء". وتعود انطلاقة الدكالي الفنية إلى منتصف الخمسينات، حين خاض في بداياته تجربة سينمائية في المشرق العربي.

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