أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جرافيتي ينقذ أهلي دبي من فخ الوحدة بهدف قاتل

Google+ Print
جرافيتي ينقذ أهلي دبي من فخ الوحدة بهدف قاتل جرافيتي ينقذ أهلي دبي من فخ الوحدة بهدف قاتل

أنقذ البرازيلي جرافيتي مهاجم أهلي دبي من من التعادل على ملعبه مع الوحدة بعد أن سجل هدفين لفريقه حول بهم تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 في الأسبوع الثاني من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقدم سباستيان تيجالي للوحدة بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل جرافيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط ذاته بعد أن تابع ضربة جزاء سددها بنفسه ولكن تصدى لها عادل الحوسني حارس الوحدة.

وفي الدقيقة 93 باغت جرافيتي الوحدة بهدف ثاني ليهدي فوز غال وصعب لفريقه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط يحتل بهم صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع