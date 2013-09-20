جرافيتي ينقذ أهلي دبي من فخ الوحدة بهدف قاتل

أنقذ البرازيلي جرافيتي مهاجم أهلي دبي من من التعادل على ملعبه مع الوحدة بعد أن سجل هدفين لفريقه حول بهم تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 في الأسبوع الثاني من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقدم سباستيان تيجالي للوحدة بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل جرافيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط ذاته بعد أن تابع ضربة جزاء سددها بنفسه ولكن تصدى لها عادل الحوسني حارس الوحدة.

وفي الدقيقة 93 باغت جرافيتي الوحدة بهدف ثاني ليهدي فوز غال وصعب لفريقه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط يحتل بهم صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط.