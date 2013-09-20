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“شرق دارفور” تطالب بسرعة وصول قوات حفظ الأمن إلى مناطق النزاع القبلي

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“شرق دارفور” تطالب بسرعة وصول قوات حفظ الأمن إلى مناطق النزاع القبلي “شرق دارفور” تطالب بسرعة وصول قوات حفظ الأمن إلى مناطق النزاع القبلي

ارشيفية

طالبت ولاية شرق دارفور السودانية ، بسرعة وصول قوات حفظ الأمن إلى مناطق النزاع بين قبيلتي”الرزيقات والمعاليا” ، وذلك في أعقاب تجدد الصراع الذي وقع بينهما خلال اليومين الماضيين ، وراح ضحيته قتلى وجرحى من الطرفين .

وأوضح والي شرق دارفور بالإنابة علي آدم – في تصرة يح للمركز السوداني للخدمات الصحفية- اليوم الجمعة – أنه تم السيطرة على الوضع حاليا بمناطق النزاع القبلي ، مشيرا إلى أن قبيلتي “المعاليا والرزيقات” أعلنتا التوقف الفوري عن الاقتتال وقاموا بتحريك عدد من اللجان المجتمعية المشتركة لاحتواء خرق وثيقة وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين الطرفين الشهر الماضي .

وأكد آدم أن وثيقة وقف إطلاق النار لم تنهر ، وسوف تسخر كافة الإمكانات لاحتواء التفلتات التي أدت إلى خرقها وعدم السماح بتوسعتها .

أ ش أ

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