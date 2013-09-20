أهالي سرس الليان بالمنوفية ينظمون مسيرة تأييد للحيش والشرطة

نظم المئات من أهالى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ظهر اليوم، عقب صلاة الجمعة مسيرة حاشدة من مسجد الجمال بوسط المدينة لإعلان مبادرة سرس الليان مدينة بلا إخوان وتأييد خارطة الطريق والقوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب.

جابت المسيرة شوارع المدينة بحضور الشيخ يوسف غانم إمام وخطيب والقس لوقا شفيق رئيس كنيسة سرس الليان وسط هتافات الوحدة الوطنية ” مسلم ومسيحى إيد واحدة ” ، وسرس الليان بلا إخوان رافعين صور للفريق عبد الفتاح السيسى واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية .

وقال عادل يونس مدرب منتخب مصر لكونج فو وأحد المنظمين إن مبادرة سرس الليان بلا إخوان خرجت من عباءة إئتلاف شباب المدينة بدأت بحملة مقاطعة واسعة لكافة أعمال أعضاء جماعة الاخوان من محال تجارية وعيادات وصيدليات ومدرسين ولقت قبول وتأثير كبير وثم إطلقنا مبادرة “سرس الليان أول مدينة بالجمهورية بلا إخوان “.

وأوضح يونس أن من أهم الأسباب تفعيل المبادرة هى الثقافة العالية لأهالى المدينة، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة تعليم ما بعد الجامعى والدراسات العليا تحتلها مدينة سرس .

وطالب يونس جميع القرى والمدن على مستوى الجمهورية بتطبيق مبادرة سرس الليان قائلًا ” للمغرر بهم حسب تعبيره ” لا شرعية مع الكذب “، لا شرعية مع الدم” وسنقف بكل قوة كشعب مصر مع الفريق السيسى والرئيس عدلى منصور ورئيس الوزارء حتى يلفظ شعب مصر جميع الإخوان موجها رسالة ” إنما ان يعيشوا بسلام دون سياسية وإلا يلفظهم الشعب ويخرجهم من ديارهم”.