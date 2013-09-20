بلاتيني: ريبري مرشح قوي ليكون الأفضل في العالم

أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مواطنه فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ مرشح قوي للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وقال بلاتيني يوم الجمعة لصحيفة بيلد "ريبيري مرشح قوي، لقد اختير في أغسطس الماضي كأفضل لاعب في أوروبا ولكنه كان أمر مختلف".

وألمح بلاتيني لفوز أندريس إنيستا لاعب برشلونة في العام الماضي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أن يخسر الكرة الذهبية لزميله بالفريق ليونيل ميسي.

وكان ريبيري قد قاد بايرن ميونيخ للثلاثية الموسم الماضي بعد أداء مذهل من الفرنسي كما قاده للفوز بكأس السوبر الأوروبية مطلع هذا الموسم.