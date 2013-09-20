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بالصور| موظفو "آبل" يستقبلون الزبائن بالتحية أثناء انتظارهم للنسختين الجديدتين من iPhone 5

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بالصور| موظفو "آبل" يستقبلون الزبائن بالتحية أثناء انتظارهم للنسختين الجديدتين من iPhone 5 بالصور| موظفو "آبل" يستقبلون الزبائن بالتحية أثناء انتظارهم للنسختين الجديدتين من iPhone 5

كتب : عمرو عز الدين منذ 4 دقائق

فوجئ زبائن شركة "آبل" أثناء وقوفهم أمام متجر الشركة في مدينة جليندال بولاية كاليفورنيا، وانتظارهم لإطلاق النسختين الجديدتين من iPhone 5، بخروج موظفي الفرع لتحيتهم والمرور إلى جانب الطابور ليصافحونهم جميعا.

كما اصطف موظفو متجر "آبل" المذكور أمام البوابة الرئيسية له في الصباح، ليستقبلوا أول المستخدمين الذين وصلوا لشراء أحدث نسختين من هاتف iPhone 5، حيث استقبلوهم بالتصفيق والتحية الحارة.

وكانت "آبل" قد أطلقت صباح اليوم نسختين جديدتين من هاتفها iPhone 5، الأولى باسم iPhone 5S وهو يعد نسخة محدثة من الهاتف الأول، ونسخة ثانية باسم iPhone 5C التي تعد أقل تكلفة من iPhone 5.

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