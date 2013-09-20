"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجان تقصى حقائق فى 4 أحداث مختلفة

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل 4 لجِان لتَقصى الحقائق على النحو التالى، المَجموعة الأولى لتقصى الحقائق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وما تَبعها من أحداث وتتكون اللجنة من الدكتور أحمد أبو الوفا، وحافظ أبو سعدة، وراجية عمران، أعضاء المجلس.

وتختص المجموعة الثانية بأحداث مركز شرطة كرداسة وما تبعها من أحداث وتتكون اللجنة من شاهندة مقلد، وجورج إسحاق، ومختار نوح، وكمال عباس، ومحمد عبد القدوس.

وتشكلت المجموعة الثالثة من منال الطيبى، ومحمد عبد القدوس، وياسر عبد العزيز، للتحقيق فى الاعتداءات على دور العبادة خلال أحداث الثورة، أما المجموعة الرابعة تختص بحادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل وتتكون من حافظ أبو سعدة، وراجية عمران، والدكتور سمير مرقص، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام، ويُعَاون كل لجنة مجموعة من الباحثين بالأمانة العامة بالمجلس، بالإضافة إلى تلقى بلاغات المواطنين عن طريق الخط الساخن رقم 16496، وتليفونياً رقم 37610637وفاكس رقم 37610127.