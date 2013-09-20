أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجان تقصى حقائق فى 4 أحداث مختلفة

Google+ Print
"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجان تقصى حقائق فى 4 أحداث مختلفة "القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجان تقصى حقائق فى 4 أحداث مختلفة

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل 4 لجِان لتَقصى الحقائق على النحو التالى، المَجموعة الأولى لتقصى الحقائق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وما تَبعها من أحداث وتتكون اللجنة من الدكتور أحمد أبو الوفا، وحافظ أبو سعدة، وراجية عمران، أعضاء المجلس.

وتختص المجموعة الثانية بأحداث مركز شرطة كرداسة وما تبعها من أحداث وتتكون اللجنة من شاهندة مقلد، وجورج إسحاق، ومختار نوح، وكمال عباس، ومحمد عبد القدوس.

وتشكلت المجموعة الثالثة من منال الطيبى، ومحمد عبد القدوس، وياسر عبد العزيز، للتحقيق فى الاعتداءات على دور العبادة خلال أحداث الثورة، أما المجموعة الرابعة تختص بحادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل وتتكون من حافظ أبو سعدة، وراجية عمران، والدكتور سمير مرقص، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام، ويُعَاون كل لجنة مجموعة من الباحثين بالأمانة العامة بالمجلس، بالإضافة إلى تلقى بلاغات المواطنين عن طريق الخط الساخن رقم 16496، وتليفونياً رقم 37610637وفاكس رقم 37610127.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365